Der Liebenauer Bunker hat einen neuen Sheriff

„Ich habe noch einmal eine neue Herausforderung gesucht und über Umwege kam es zu einem Gespräch mit Trainer Harry Lange. Ich war sofort Feuer und Flamme für das Projekt und wollte unbedingt diesen Weg einschlagen“, sagt der Neo-99er in einer Aussendung des Klubs. Was zur Entscheidung beigetragen hat: „Auf dem Papier wird das Team, was die Namen betrifft, sehr sehr gut sein. Wichtig ist nun, schnell zusammenzuwachsen und dann mit Vollgas anzugreifen.“