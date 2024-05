Problem mit dem ersten implantierten Gehirn-Chip

Elon Musks Gehirnimplantatfirma Neuralink hat bei ihrem ersten Patienten mit einem Problem zu kämpfen gehabt. In den Wochen nach der Operation im Jänner hätten sich einige der Elektroden wieder vom Gehirn des Mannes gelöst, räumte Neuralink in einem Blogeintrag am Mittwoch ein. Das sei jedoch durch Anpassung der Software aufgefangen worden. Neuralink machte das Problem erst öffentlich, nachdem das „Wall Street Journal“ davon erfahren und beim Unternehmen nachgefragt hatte.