ÖHB-Männer feiern in Georgien glanzlosen Sieg

Ohne zu glänzen, feierten Mykola Bilyk und Co. am Donnerstag gegen Georgien in Tiflis einen 27:25-(12:12)-Erfolg, verabsäumten es dabei aber, einen 6:0-Lauf nach Wiederbeginn in einen klareren Erfolg münden zu lassen. Am Sonntag (16.00) treffen die beiden Teams in der Wiener Steffl Arena neuerlich aufeinander.