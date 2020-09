Geschwärztes Ibiza-Video wird wohl Fall für VfGH

Das geschwärzt dem U-Ausschuss übermittelte Ibiza-Video wird wohl bald den Verfassungsgerichtshofs (VfGH) beschäftigen. FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker kündigte am Mittwoch an, sich mit den anderen Parteien abzustimmen, um die Herausgabe der ungeschwärzten Vorlage des Videos zu erzwingen. Hafenecker möchte dies „möglichst rasch“ tun, wie er am Mittwochvormittag zum Herbst-Auftakt des Ibiza-U-Ausschusses erläuterte.