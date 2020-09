Spezielles Timing: Video der Nation plötzlich da

Das beschnittene Material, das von der Oberstaatsanwaltschaft Wien übermittelt wurde, war vor einigen Tagen zur Gänze in einer Sonderpräsidiale parteiübergreifend gefordert worden. Manche Medien indes haben Einblicke in das gesamte Material, was die Opposition empört. Nun erwägt diese den Gang vor den Verfassungsgerichtshof.