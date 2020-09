Andrang zu groß: Boote bei Trump-Parade gekentert

Eine Pro-Trump-Parade im US-Bundesstaat Texas ist am Samstag wortwörtlich ins Wasser gefallen. Bei der am Lake Travis in der Nähe der Hauptstadt Austin abgehaltenen Veranstaltung gerieten mehrere teilnehmende Boote in Seenot. Manche gingen sogar unter. Trump-Anhänger mussten aus dem See gerettet werden. Über Verletzte ist nichts bekannt. Alle dürften mit dem Schrecken davongekommen sein.