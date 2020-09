Der Bildungsminister zu Gast

Das Land ist nicht nur auf das kommende Schuljahr gut vorbereitet, sondern investiert auch direkt in die Sanierung und den Ausbau von Bildungseinrichtungen. Das aktuelleste Projekt ist der Neubau der HTL Pinkafeld. „Diese Investition ist eine in die Zukunft. Sie garantiert eine nachhaltige Ausbildung“, betont Faßmann. Land, Gemeinde und Bildungsministerium finanzieren die Bauarbeiten mit insgesamt 18 Millionen Euro. „Mit ihren rund 1350 Schülern und 150 Lehrern ist die HTL nicht nur ein wichtiger Bildungsstandort, sondern auch ein unverzichtbarer Wirtschaftsmotor für die gesamte Region“, so Doskozil.