Schnitzel zum Dinner für den US-Außenminister

US-Außenminister Mike Pompeo ist am Donnerstag in Wien gelandet und hat vor seinen Treffen mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Kanzler Sebastian Kurz und Außenminister Alexander Schallenberg die strategische Partnerschaft zwischen den USA und Österreich hervorgehoben. Er freue sich, Wien zu besuchen, twitterte der US-Minister. Zum Dinner gab es am Donnerstagabend gleich einmal typisch österreichische Kost: In der US-Botschaft wurde Wiener Schnitzel serviert.