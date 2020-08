US-Außenminister Pompeo in Wien angekommen

US-Außenminister Mike Pompeo ist am späten Donnerstagnachmittag in Wien angekommen. Gegen 17.50 Uhr landete der Chefdiplomat von US-Präsident Donald Trump aus Slowenien kommend am Wiener Flughafen (siehe Video oben). Die Österreich-Visite ist die dritte Etappe von Pompeos Mitteleuropa-Tour. Am Freitag trifft der US-Außenminister österreichische Spitzenvertreter, den IAEO-Chef und seinen griechischen Amtskollegen in Wien.