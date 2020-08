Schwimmer tot in dichtem Seegras entdeckt

Tödliche Badeunfälle am Sonntag

Am Sonntag war es in ganz Österreich zu tödlichen Badeunfällen gekommen. In Niederösterreich musste ein junger Soldat nach einem Tauchunfall wiederbelebt werden, der schlussendlich im Krankenhaus starb. Auch in Salzburg ertrank ein Pensionist in einem Strandbad im Flachgau.