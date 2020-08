Fokus Wien: Österreichs neue Corona-Brandherde

Allein am Donnerstag wurden an unseren Grenzen übrigens fast 50.000 Polizeikontrollen - ein Großteil davon in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Gesundheitsbehörden - durchgeführt. Und die Salzburger Festspiele haben den Kühlung spendenden Gebrauch von Fächern während der Vorstellungen untersagt. „Dadurch könnten infektiöse Aerosole, die eigentlich von der Klimaanlage nach oben abgesaugt werden sollen, seitlich verteilt werden“, heißt es dort.