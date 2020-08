Gartenparty mit Folgen: 80 Personen in Quarantäne

Polizei rückte an, um Corona-Regeln durchzusetzen

Das hatte bereits im Vorfeld zu massiven Befürchtungen geführt, die sich nun bewahrheiteten. Am Freitag musste sogar die Polizei anrücken, um die Corona-Regeln durchzusetzen. Aus dem Rathaus Villach ist zu erfahren, dass als Folge der Infektionen auf der Gartenparty etwa 80 Gäste in Quarantäne bleiben müssen. Alle weiteren Gäste des „29er“ sollen in freiwilliger Selbstisolation bleiben und ihren Gesundheitszustand beobachten, so die Behörde.