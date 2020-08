St.-Wolfgang-Cluster: 107 Fälle in ganz Österreich

Die Fälle verteilen sich wie folgt: 71 mit Wohnort in Oberösterreich, 15 in Niederösterreich, zehn in Salzburg, sieben in Wien, zwei im Burgenland und jeweils ein Fall in der Steiermark und in Tirol. Insgesamt 37 Fälle seien bei Praktikanten von Hotel/Gastro-Betrieben und 30 beim Stammpersonal aufgetreten, 17 Fälle bei Gästen, 16 Fälle bei Personen mit Aufenthalt in der Region und sieben Fälle als Folgefälle im familiären Setting.