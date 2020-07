Mit dem Fahrrad nach Neuseeland

Glück im Unglück hatte Schmidt in Thailand. „Das Motorrad, das von hinten gegen mein Rad gekracht ist, hätte weitaus größeren Schaden verursachen können“, schildert er. Der Unfall hatte jedoch eine mehrwöchige Zwangspause und einige Reparaturen am Gefährt zur Folge. Mit Verdacht auf Schulterbruch befand sich der Burgenländer in Spitalsbehandlung. Mit leichteren Blessuren war er bei einem Crash mit einem Motorrad in China davongekommen: „Der Lenker hatte eine rote Ampel missachtet. Ich bin über ihn gestürzt.“ Ohne gröbere Zwischenfälle kam der Weltenbummler bis Bali. Kräftig trat er in die Pedale, um über die indonesischen Sunda-Inseln nach Australien zu gelangen. Auf der Fahrt von Alice Springs zum Ayers Rock, dem gewaltigen Sandsteinmonolithen - bei den Ureinwohnern gilt der Uluru als heilig -, musste der Burgenländer 260 Kilometer ohne Wasser bewältigen. Bei trockener Hitze auf unbefestigter Piste.