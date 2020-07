Bund soll Orte entschädigen

Millionen Euro könnten Gemeinden aufgrund der Causa rund um die Commerzialbank verlieren. Daher fordert der SPÖ-Gemeindevertreterverband (GVV) jetzt in einem offenen Brief an Bundeskanzler und Finanzministerium finanzielle Hilfe für die betroffenen Orte. Auch mit rechtlichen Schritten wird gedroht.