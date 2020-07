Amsterdam bittet: „Kommt nicht am Wochenende“

„Während der Woche ist es vorläufig noch an den meisten Stellen ruhiger als am Wochenende“, erklärte die Stadt am Donnerstag. Touristen, die bereits vor Ort sind, werden in den sozialen Medien aufgerufen, die Corona-Regeln zu beachten und Gedränge in der Stadt zu meiden. In Geschäften im Rotlichtviertel darf das ganze Wochenende lang kein Alkohol verkauft werden. Das Verbot gilt nicht für Beisln und Restaurants.