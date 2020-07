Corona-Fälle in Kloster: Ermittlungen eingestellt

Ermittlungen in Pflegeeinrichtung laufen noch

Noch keine Entscheidung gibt es indes hinsichtlich der Ermittlungen im Fall eines Altersheimes im Tiroler Unterland. Dabei steht eine Pflegerin nach einem anonymen Hinweis in Verdacht, trotz Corona-Infektion weiter in der Pflegeeinrichtung gearbeitet zu haben. Das Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der vorsätzlichen Gefährdung durch übertragbare Krankheiten sei noch nicht abgeschlossen, so Mayr.