Altenpflegerin wollte „niemanden zurücklassen“

Nur mit Infizierten in Kontakt

„Das stimmt auch“, sagt Johann Thaler, Bürgermeister aus Reith im Alpbachtal, wo sich alles zutrug. „Aber jede Geschichte hat zwei Seiten“, gibt er zu bedenken und erklärt: „Das positive Ergebnis erhielt die Frau, als sie schon im Marienheim war.“ Sie habe sich bemüht, Ersatz zu finden, was auf die Schnelle aber nicht gelang. „Pflegekräfte gibt es nicht in Hülle und Fülle“, sagt Thaler. „Zudem war sie ausschließlich in einem separaten Bereich, in dem sich nur Corona-Patienten aufhielten. Es gab keinen Kontakt zu gesunden Anwohnern.“ Einige Bewohner des Heims waren schon zuvor positiv getestet worden - wie das Virus in die Einrichtung kam, sei jedoch nicht mehr nachvollziehbar.