Insider: „Prinz Andrew hat Traumhochzeit zerstört“

„Etwas Altes, etwas Geliehenes“

Der britischen Königin Elizabeth II. muss das alles das Herz gebrochen haben. Das dürfte auch der Grund sein, warum die Monarchin für ihre Enkelin einige Besonderheiten für deren großen Tag erdachte und den Hochzeitsbrauch „Something old, something new, something borrowed, something blue and a lucky six-pence in your shoe“ („Etwas Altes, etwas Neues, etwas Geliehenes, etwas Blaues und einen Glückspfennig im Schuh“) auf außergewöhnliche Weise unterstützte.