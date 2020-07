Ghislaine Maxwell soll Teenager vergewaltigt haben

Die 33-Jährige, die nicht mit Namen genannt wird, will 1991 in Florida von der Lebensgefährtin des pädophilen Milliardärs angeworben worden sein: „Ghislaine hat mich mit einer großen Modelkarriere geködert. Sie hat mich auf Shopping-Touren mitgenommen und mir Louis-Vuitton-Handtaschen gekauft.“ Dann begann für die 14-Jährige die sexuelle Tortur: „Ich war Jungfrau und Maxwell hat mich mit ihren Fingern und Sexspielzeugen penetriert, um mich auf Epsteins Vergewaltigungen vorzubereiten. Sie hat mir gesagt, sie will nur helfen, weil Epstein wütend war, dass ich dauernd geblutet habe. Sie hat mich trainiert, es richtigzumachen.“