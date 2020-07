Anwalt: Es gibt ein Sex-Video von Prinz Andrew

Der 60-Jährige soll bei Besuchen auf dem Anwesen von Jeffrey Epstein gefilmt worden sein. Das wurde bereits in der „Netflix“-Dokumentation „Filthy Rich“ angedeutet, in der ein Angesteller von Epstein erzählt, er habe Prinz Andrew mit einer jungen Frau in einer eindeutigen Situation am Pool auf Epsteins karibischer Privatinsel Little Saint James beobachtet. Das gesamte Anwesen, auch der Pool sei von Kameras überwacht worden.