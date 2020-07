Verona Pooth: Sexy Bikini-Show auf Instagram

Nach dem Corona-Lockdown lässt es sich Verona Pooth nun wieder richtig gut gehen. Nach einem Urlaub im Stanglwirt in Tirol jettete sie nun auf die Baleareninsel Mallorca. Und eins ist angesichts der Schnappschüsse schon mal fix: Ob in den Bergen oder am Meer - Verona macht im Bikini einfach immer eine gute Figur.