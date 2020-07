Sommerunwetter setzte Palermo unter Wasser

Ein schweres Sommerunwetter hat am Mittwoch Teile der sizilianischen Stadt Palermo unter Wasser gesetzt. Stundenlanger Regen verwandelte Straßen in Flüsse, ließ Tunnel volllaufen und schloss Menschen zeitweise in gefährlichen Lagen ein. Nachdem ein Augenzeuge ein in einem Auto gefangenes Paar gesehen haben wollte, suchten Feuerwehrleute bis Donnerstag nach möglichen Opfern.