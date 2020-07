Gutachten stellt Facebook schlechtes Zeugnis aus

In der Debatte über Hassrede und Falschinformationen auf Facebook gerät das Online-Netzwerk zunehmend in die Defensive. In einem vom Management selbst in Auftrag gegebenen externen Gutachten erheben Bürgerrechtler schwere Vorwürfe. Sie äußerten in ihrem am Mittwoch vorgelegten Bericht „erhebliche Bedenken“ gegen den Umgang mit Veröffentlichungen auf Facebook.