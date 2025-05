Kanzler Stocker verteidigt Sparstift bei Familien

Beamte dürfen weiter mit Plus rechnen

Stocker ließ sich aber eine Hintertür offen. Würde es bei den Kollektivvertragsverhandlungen der Sozialpartner die allgemeine Bereitschaft zu Zurückhaltung geben, könnte man sich auch die restlichen Abschlüsse ansehen. Aber an sich sei das Beamten-Plus gesetzlich beschlossen – „und tunlichst hält man sich an Gesetze“.