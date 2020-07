Enormer Rückgang von Arbeitsstunden in der EU

Die Corona-Pandemie hat in der EU im ersten Quartal zu einem starken Rückgang der geleisteten Arbeitsstunden geführt. Die Statistikbehörde Eurostat bezeichnete diese Entwicklung am Mittwoch als „drastisch“, auch wenn sie bisher nicht an die niedrigen Werte während der Schuldenkrise heranreiche. Zudem lag die Abwesenheit vom Arbeitsplatz in den ersten drei Monaten wegen einer starken Zunahme der Kurzarbeit auf Rekordhöhe.