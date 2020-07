„Die Szenen in Velden machen uns große Sorgen!“

Nach dem Wegfall der Maskenpflicht für Kellner am 1. Juli, begab sich die „Krone“ erneut in die Tourismus-Hotspots auf Lokalaugenschein. Dieser zeigte, dass die Situation nicht allein in Velden zu eskalieren droht: Ob am Faaker- und Klopeiner See oder in Klagenfurt – Abstände zwischen Gästen werden kaum eingehalten. Im Gegenteil – in und vor Lokalen kommt es teils zu extremen Traubenbildungen.