Bauverbot gegen Spekulantentum

Das Nordburgenland ist schon längst Teil des sogenannten Wiener Speckgürtels. Durch die Autobahnanbindung und die Nähe zum See sind besonders Grundstücke in Jois in den vergangenen Jahren sehr begehrt geworden. Die Preise sind explodiert. „Bis zu 500 Euro pro Quadratmeter sind möglich“, weiß Gemeindevorstand Sascha Krikler. Während einerseits Jungfamilien wegziehen, weil sie keinen leistbaren Baugrund finden, wird die Situation andererseits durch Spekulanten, die ihr Geld in Realwerte anlegen wollen, verschärft.