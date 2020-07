Aus Langeweile randaliert

Das Trio stahl ein E-Bike, verstopfte Abflüsse in der Aufbahrungshalle in Pinkafeld und demolierte die Einrichtung eines Sonnenstudios in Oberwart. In Rotenturm zerstörten sie eine Marienstatue. Außerdem nahmen sie Altkleidersäcke von einem Container mit und warfen die Kleidung während der Fahrt aus dem Auto.