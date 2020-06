38 tote Hundewelpen: Airline suspendiert Manager

Nach dem Fund von 38 toten Hundewelpen an Bord eines Flugzeugs hat das Unternehmen Ukrainian International Airlines (UIA) den Leiter der für Frachtdienste zuständigen Abteilung suspendiert, wie die Fluggesellschaft am Dienstag mitteilte. Außerdem stellte UIA vorerst den Transport von Tieren in seinen Boeing-767-Maschinen ein, eine interne Untersuchung zu dem Tod der Tiere wird eingeleitet.