38 tote Hundewelpen in Flugzeug gefunden

Die Hündchen waren am 13. Juni in einem aus der Ukraine kommenden Flugzeug am Pearson Airport in Toronto angekommen. Ein Hundeführer, der am vergangenen Samstag ein anderes Tier vom Frachtraum des Flughafens abholte, in dem die Welpen entdeckt wurden, erzählte der kanadischen Rundfunkgesellschaft CBC von einer „Horrorszene“ und fügte hinzu: „Es war ein Albtraum.“