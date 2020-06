„Baldur‘s Gate 3“: RPG schon ab August spielbar

Heißer Sommer für Rollenspiel-Fans: Wie Entwickler Larian in einem Update zu den Entwicklungsarbeiten bekannt gegeben hat, soll das mit Spannung erwartete „Baldur‘s Gate 3“ noch im August in eine Early-Access-Betaphase gehen, kann dann also - noch unfertig - bereits gespielt werden. Wann das fertige Spiel vorliegt, bleibt derweil noch offen.