Wenn private Daten plötzlich missbraucht werden

„Stress bleibt“

„Der organisatorische Aufwand, die Verunsicherung und der Stress bleiben trotzdem“, sagt Spitzmüller. Offenbar hatte jemand in seinem Namen eine Halskette bestellt. Das Einzige, was Spitzmüller davon sah, war der Rechtsanwaltsbrief, in dem mehrere hundert Euro gefordert wurden. Erst mithilfe der Polizei konnte die Sache geklärt werden. Zahlen musste er nichts. Spitzmüller setzt nun noch mehr auf Sicherheit im Internet. „Leider werden die Kriminellen immer professioneller.“