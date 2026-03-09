Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ex-Politiker betroffen

Wenn private Daten plötzlich missbraucht werden

Burgenland
09.03.2026 19:11
Konsumentenschützer bieten Beratung: Pinterich mit Haider-Wallner und Spitzmüller.
Konsumentenschützer bieten Beratung: Pinterich mit Haider-Wallner und Spitzmüller.(Bild: Büro LH-Stv.in / Hannah Neugebauer)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Gleich zweimal innerhalb kurzer Zeit wurden zwei (Ex-)Politiker Opfer von Online-Betrügern. Wie man sich davor schützen kann.

0 Kommentare

Eine angebliche Lieferung von Trainingsgeräten, die bezahlt werden muss – vermeintlich unterschrieben vom Ex-Minister Norbert Darabos. Ein Rechtsanwaltsbrief an den Grünen-Klubobmann Wolfgang Spitzmüller mit einer Zahlungsaufforderung für einen Einkauf, den er nie getätigt hatte. Gleich zweimal innerhalb weniger Wochen wurden zwei bekannte Burgenländer – wie berichtet – Opfer von Cyberkriminellen. In beiden Fällen ging die Sache noch glimpflich aus.

„Stress bleibt“
„Der organisatorische Aufwand, die Verunsicherung und der Stress bleiben trotzdem“, sagt Spitzmüller. Offenbar hatte jemand in seinem Namen eine Halskette bestellt. Das Einzige, was Spitzmüller davon sah, war der Rechtsanwaltsbrief, in dem mehrere hundert Euro gefordert wurden. Erst mithilfe der Polizei konnte die Sache geklärt werden. Zahlen musste er nichts. Spitzmüller setzt nun noch mehr auf Sicherheit im Internet. „Leider werden die Kriminellen immer professioneller.“

Darabos warnt vor dubiosen Mails in seinem Namen.
Darabos warnt vor dubiosen Mails in seinem Namen.(Bild: Ricardo Herrgott)

Im Fall von Darabos flog der Schwindel auf, weil ein Funktionär des Sportvereins eines der Betrugs-Mails erhielt – und später sogar Darabos selbst.

Nicht vorschnell handeln
Konsumentenschutz-Referatsleiterin Claudia Pinterich rät, in so einem Fall nicht vorschnell zu zahlen: „Betroffene sollten unberechtigte Forderungen umgehend schriftlich zurückweisen, Anzeige bei der Polizei erstatten und vorhandene Unterlagen sichern. Je schneller reagiert wird, desto besser lassen sich weitere Probleme vermeiden.“ Persönliche Daten sollten nur sparsam weitergegeben werden, betont auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner.

Lesen Sie auch:
Cyber-Kriminelle missbrauchen die Mailadresse von Ex-Minister Norbert Darabos, um Aufträge für ...
„Bitte heute zahlen“
Betrüger geben sich als Ex-Minister Darabos aus
26.02.2026

Sofort Anzeige erstatten
Die Polizei rät, Forderungen umgehend schriftlich und vollständig zu bestreiten, ausdrücklich auf Identitätsmissbrauch hinzuweisen und eine Anzeige zu erstatten. Zusätzlich sollten Betroffene direkt den ursprünglichen Händler kontaktieren, Unterlagen wie Bestelldaten und Lieferadresse anfordern sowie ihre Bonitätsdaten bei Auskunfteien überprüfen und gegebenenfalls unberechtigte Einträge löschen lassen.

Und: Drohungen mit Gericht oder Zwangsvollstreckung sollte man zwar ernst nehmen, diese seien aber ohne gerichtlichen Titel unzulässig.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
09.03.2026 19:11
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
6° / 16°
Symbol stark bewölkt
Güssing
0° / 16°
Symbol bedeckt
Mattersburg
2° / 16°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
3° / 17°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
2° / 15°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

LIVE
Tag 10 im Nahost-Krieg
Elite-Korvette versenkt + Erste Benzinpreisdeckel
Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
Die heimische Logistik- und Transportbranche wird von einer Millionenpleite erschüttert ...
300 Mitarbeiter tätig
Millionenpleite: Beben in heimischer Frächterszene
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Mathematik-Professor Nowak (Bild li.) im Austausch mit Serienmissbrauchs-Täter Epstein. Er war ...
Jetzt Fall für Politik
So eng waren Epstein und unser Mathematik-Genie
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
289.460 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
264.023 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
258.071 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
USA ändern Kriegsziele ++ Paris deutet Einsatz an
2548 mal kommentiert
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
2274 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Innenpolitik
Rufe nach Sky Shield werden auch bei uns lauter
1305 mal kommentiert
Die Luftverteidigung rückt durch den Krieg im Nahen Osten in den Fokus. Bis 2032 soll „volle ...
Mehr Burgenland
SC NEUSIEDL
Stürmige Zeiten in der Seestadt!
Wenig Sonnenlicht
Gemüsesaison lief heuer später an als im Vorjahr
„Reine Retourkutsche“
Junge Mutter wegen Süchtigem auf der Anklagebank
Freizeit mit Familie
Ausflüge am Wochenende mit viel Sonnenschein
Loyales Burgenland
Treue in der Liebe und beim alltäglichen Einkauf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf