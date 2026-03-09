Klassenchat: Warum Ihr Kind kein Monster ist

82 Prozent der Kinder und Jugendlichen im Alter von elf bis 17 Jahren nutzen WhatsApp. Der Messenger ist damit laut aktuellem Jugend-Internet-Monitor das beliebteste soziale Netzwerk für Heranwachsende und wird dementsprechend rege für den Austausch untereinander genutzt – auch in großen Gruppen wie der Klasse, wo er als ein virtueller Ort fungiert, „an dem sich Gleichaltrige über alles austauschen können, was ihnen gerade so auf dem Herzen liegt. Und zwar ohne, dass nervige Erwachsene zuhören“, weiß die deutsche Autorin und Sexualpädagogin Madita Oeming. Doch das birgt auch reichlich Zündstoff.