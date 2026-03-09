Klassenchat: Warum Ihr Kind kein Monster ist

Es ist ein noch recht junges, aber weitverbreitetes Phänomen: der Klassenchat. Über ihn lassen sich Hausaufgaben teilen, Ideen für den Projekttag sammeln, Fahrgemeinschaften organisieren oder witzige Fotos und Erinnerungen von der Klassenfahrt austauschen. Doch wo viele Gleichaltrige ungestört aufeinandertreffen, sind auch (sexuelle) Grenzverletzungen keine Seltenheit.
82 Prozent der Kinder und Jugendlichen im Alter von elf bis 17 Jahren nutzen WhatsApp. Der Messenger ist damit laut aktuellem Jugend-Internet-Monitor das beliebteste soziale Netzwerk für Heranwachsende und wird dementsprechend rege für den Austausch untereinander genutzt – auch in großen Gruppen wie der Klasse, wo er als ein virtueller Ort fungiert, „an dem sich Gleichaltrige über alles austauschen können, was ihnen gerade so auf dem Herzen liegt. Und zwar ohne, dass nervige Erwachsene zuhören“, weiß die deutsche Autorin und Sexualpädagogin Madita Oeming. Doch das birgt auch reichlich Zündstoff.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.