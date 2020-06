Drogerien oft viel zu teuer

Auslöser der Debatten ist ein Bericht der AK Wien, die den Preisen von 117 Reinigungs- und Hygieneartikeln, Babynahrung sowie Herrenpflege in Drogerie- und Online-Märkten auf den Grund ging. Die größte Preisdifferenz beträgt knapp 197 Prozent, Rabatte inbegriffen. So kostet die Nivea Creme Soft Seife in Deutschland durchschnittlich 52 Cent, in Österreich dagegen 1,53 Euro. Für 20 Stück Sensitiv Strips von Hansaplast legen unsere Nachbarn 1,98 Euro hin, die Österreicher 5,26 €. 200 ml Hautklar Anti Pickel Gesichtswasser von Garnier sind hierzulande um 150 Prozent teurer als auf dem deutschen Markt. Die höheren Ausgaben ärgern Konsumenten. „Die fragwürdigen Begründungen der Handelsketten für den ,Österreich-Aufschlag‘ reichen vom dünn besiedelten Gebiet bis zu fairen Aktionsangeboten“, sagt Eisenkopf.