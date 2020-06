Mädchen (5) in Lebensgefahr

„Innerhalb weniger Minuten war unser Team in der Luft und nahm Kurs auf Eisenstadt“, schildert Sprecher Ralph Schüller. Danach ging alles ganz schnell: Auf dem Dachlandeplatz des Spitals übergaben die Mediziner der Barmherzigen Brüder das Mädchen an die fliegenden Retter. Von Eisenstadt ging es dann mit 230 Stundenkilometern ins 47 Kilometer entfernte Wiener Donauspital. „Nach etwa zwölf Minuten Flugzeit erreichte der Helikopter die Klinik, und die Besatzung konnte unsere kleine Patientin an die Intensivmediziner übergeben“, so Schüller. Zum Vergleich: Mit dem Krankenwagen hätte der Transport gut eine Stunde gedauert.