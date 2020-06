Amtsgeheimnis soll fallen: „Vertrauen stärken“

Wie bereits am Donnerstag angekündigt, will Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) das Amtsgeheimnis abschaffen. Dieses soll nun einem „Recht auf Information“ weichen und „das Vertrauen der Bürger in den Staat stärken“. Wie das neue Gesetz im Detail aussehen soll, warum es dafür eine Änderung in der Verfassung braucht und wie sich das Ganze mit dem Grundrecht auf Datenschutz verträgt, erklärt Edtstadler im krone.tv-Talk mit Gerhard Koller.