Nach Krise: Persönliche Finanzberatung für Frauen

Besonders hart getroffen hat die Krise viele Frauen. Insbesondere Alleinerzieherinnen haben nun vielerorts mit einem Jobverlust, Kurzarbeit oder im schlimmsten Fall einem Schuldenberg zu kämpfen. Um die finanzielle Belastung wieder selbstständig in den Griff zu bekommen, bietet unter anderem die Frauenberatungsstelle Oberwart eine „Beratungsmeile“ an. Das Angebot des Projekts richtet sich vorrangig an arbeitslose und jobsuchende Frauen, aber auch an solche, die Geldsorgen künftig vermeiden wollen. „Wir sehen, wie notwendig diese Betreuung ist. Unsere Klientinnen werden von erfahrenen Sozialarbeitern, Juristen und Finanzcoaches intensiv und individuell unterstützt“, erklärt Projektleiterin Magdalena Freißmuth. So soll ein langfristiger Weg aus der persönlichen Krise möglich sein.