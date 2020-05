Netflix-Star tot: Japan geht gegen Mobbing vor

Nach dem tragischen Tod einer aus Netflix bekannten jungen Profi-Wrestlerin will Japan verstärkt gegen Cyber-Mobbing vorgehen. Die 22-jährige Hana Kimura, die in der international bekannten Netflix-Reality-Show „Terrace House“ auftrat, war tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Sie war Opfer von hasserfüllten Kommentaren im Internet geworden. Als Todesursache wird Selbstmord angenommen.