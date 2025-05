Barry Keoghan besuchte Ringo Starr für seine Rolle

Er bat mich darum zu spielen, aber ich habe nicht für Ringo getrommelt“, setzte Keoghan dazu. Der Star aus Filmen wie „The Banshees of Inisherin“ und „Saltburn“ räumte ein, dass er sehr nervös gewesen sei. Er habe Starr anfangs nicht einmal in die Augen schauen können. Allerdings sei genau das sein Job, ihn zu beobachten und all seine Eigenarten zu studieren. Für seine Rolle möchte er Starr nicht imitieren, sondern den Menschen darstellen. Natürlich würde er auch Schlagzeug üben, erzählte der Schauspieler.