Polizei gelingt massiver Schlag gegen Drogenszene

Bei der Festnahme konnten Bargeld in Höhe von 21.000 Euro und zwei Mobiltelefone sichergestellt werden. Beim mutmaßlichen Auftraggeber handelt es sich ebenfalls um einen Marokkaner, der sich jedoch ins Ausland absetzen konnte. Dieser sei zwischenzeitlich aufgrund eines europäischen Haftbefehls in Spanien festgenommen worden. Er sitzt in Auslieferungshaft.