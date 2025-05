Wie klappt Integration trotz Herkunftseinfluss?

Kopftuchverbot im Landesdienst, scharfe Kritik an dem Erdogan-engsten Imam in Wien und Vorwürfe religiöser Einflussnahme aus dem Ausland – die Debatte rund um gelingende Integration ist wieder voll entbrannt. Doch was bedeutet das für den Alltag in Österreich? Wie kann Integration funktionieren, wenn kulturelle und religiöse Prägungen aus dem Herkunftsland mit den hiesigen Werten kollidieren?