Putin lacht und zündet Feuerwerk der Propaganda

Tatsächlich hätten vor 80 Jahren Dutzende Nationen gegen den Nationalsozialismus gekämpft, und auch acht Millionen Ukrainer seien in diesem Kampf gestorben, betonte Selenskyj. „Fast jede Familie hat ein Foto in Erinnerung an sie. In meinem Fall war es der Großvater“, sagte der 47-Jährige, dem Putin vorwirft, ein Nazi sein.