Pilot verwechselt links und rechts: Flieger brennt

Stattdessen drosselte der Co-Pilot das Flugzeug genau an dem Punkt, an dem maximaler Schub notwendig war. Zwei Sekunden nach seinem Fehler schaltete er dann die Stromversorgung ab und bremste. Der Pilot half dem Co-Piloten „ruhig und systematisch“ beim Anhalten des Flugzeugs. „Der Rettungs- und Feuerwehrdienst des Flughafens kam zum Flugzeug und löschte ein Feuer, das durch heiße Bremsen am rechten Hauptfahrwerk entstanden war“, heißt es im AAIB-Bericht.