Ehefrau beim Stillen mit dem Messer bedroht

„Ich bringe dich in zwei Minuten um, und niemand wird es erfahren“, soll er ihr Mitte April zugeflüstert haben, als er sie mit einem Messer bedrohte. Und das vor den Augen der siebenjährigen Tochter, während seine Frau gerade das Baby stillte. „Ich hatte solche Angst“, schildert die Frau unter Tränen. Als in diesem Moment eine Bekannte die versperrte Wohnungstür aufsperrt, flieht sie in Todesangst zu den Nachbarn.