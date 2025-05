Bei Schulausflug abgestürzt: Bangen um Mädchen

Großes Bangen herrscht nach wie vor um jene elfjährige Schülerin, die am Donnerstagnachmittag im Zuge eines Schulausflugs im Tiroler Imst in eine Schlucht abgestürzt war. Das schwer verletzte Kind liegt in der Innsbrucker Klinik auf der Intensivstation. Der Gesundheitszustand sei kritisch.