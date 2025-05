Haaland rechnet gnadenlos mit Manchester City ab

„Es war schrecklich, ...“

Haaland, der 2022 für 60 Millionen Euro von Dortmund zu City gewechselt war, kommt in dieser Saison bislang auf 30 Tore in 40 Pflichtspielen. Zuletzt fehlte der Norweger allerdings aufgrund einer Knöchelverletzung, die er sich im Spiel gegen Bournemouth Ende März zugezogen hatte: „Es war schrecklich, sich zu verletzen, aber was soll man machen. Man muss sich so schnell wie möglich erholen und so fit wie möglich zurückkommen.“