Das Liebes-Aus von Heidis Topmodel Marie Nasemann

In einem persönlichen Statement auf Instagram wandte sich die Unternehmerin und Podcasterin an ihre Community: „Nach fast acht Jahren Beziehung haben wir uns vor einiger Zeit dazu entschieden, getrennte Wege zu gehen. [...] Das war kein leichter Schritt. Wie ihr wisst, haben wir viel versucht und alles gegeben. Doch irgendwann mussten wir uns eingestehen: So wie es ist, tut es uns nicht mehr gut.“