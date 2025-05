Vergewaltigung am Heimweg: Verdächtiger gefasst

Opfer erkannte Verdächtigen eindeutig wieder

Die Ermittlungen liefen in der Folge auf Hochtouren und waren rasch von Erfolg gekrönt: Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter, einen 26-jährigen Afghanen, nun im Bezirk Baden in Niederösterreich festnehmen. Das Opfer konnte den dringend Tatverdächtigen auch eindeutig wiedererkennen, gab die Polizei am Freitag bekannt.