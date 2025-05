Günstige Handcreme schlägt teure Konkurrenz

Bedroht Trinkwasserqualität

In dem hochpreisigen Produkt fanden sich zudem das schwer abbaubare Mineralöl Paraffinum Liquidum und der Komplexbildner Disodium Ethylendiamintetraessigsäure, der in Kläranlagen nur schwer herausgefiltert werden und somit die Qualität des Trinkwassers beeinträchtigen kann, so die Prüfer.